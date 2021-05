SARONNO – “Saronno aspettava da tempo il momento di poter recuperare uno spazio al quale siamo affezionati, uno spazio di sport e aggregazione che è stato riadeguato al livello che merita e che si meritano i saronnesi che lo frequenteranno.

Dopo mesi di restringimenti e chiusure, dopo gli sforzi fatti, come Amministrazione, per l’organizzazione dell’hub vaccinale, finalmente possiamo ripartire con la socialità, con senso di responsabilità verso tutti”. Con queste parole il Sindaco Augusto Airoldi ha salutato la riapertura dell’impianto natatorio, avvenuta questa mattina con la cerimonia organizzata dalla Saronno Servizi.

Durante i mesi di chiusura forzata, la piscina saronnese è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, possibile grazie ad un importante investimento, di oltre un milione di euro messo a bilancio dalla partecipata del Comune, Saronno Servizi S.p.A., e da un contributo regionale di 150.000 Euro. In particolare è stato rifatto il controsoffitto interno, sono stati apportati miglioramenti dell’efficienza energetica e attivato un nuovo sistema di illuminazione a luci led che renderà più confortevole l’utilizzo dell’impianto nelle ore serali. Ma si è anche intervenuti sulla reception, sul bar interno e sull’area degli spogliatoi con significativi miglioramenti.

TUTTE LE APERTURE

L’apertura dell’impianto estivo che include l’accesso alle vasche esterne, l’utilizzo del bar e dell’area verde attrezzata con solarium avverrà, venerdì 28 maggio dalle ore 14 alle ore 18.30 (prima alle 12 ci sarà un’inaugurazione della piscina interna con autorità locali e regionali) Durante il weekend di sabato 29 maggio e domenica 30 maggio la struttura esterna sarà aperta dalle ore 9.30 alle 20. Da lunedì 31 maggio gli orari settimanali di apertura andranno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.30. Ripartono anche i corsi adulti già dal 31 maggio in attesa di riattivare i corsi bambini già dal 1 luglio con riapertura della vasca interna. Tutti i corsi rivolti agli adulti, sia corsi di nuoto, che i corsi di acquafitness anche con uso di attrezzi e tappeti (come hydro-bike e Acquapole), riprenderanno sempre da lunedì 31 maggio con un orario ridotto, che tuttavia consentirà l’accesso alla struttura sia di mattina, che in fascia pranzo e durante le ore serali. Essi si svolgeranno esclusivamente nell’impianto esterno fino a mercoledì 30 giugno. Le modalità e le informazioni per le prenotazioni e i recuperi saranno disponibili in segreteria e avverranno tramite voucher già caricati sulle tessere di tutti gli utenti iscritti che ne hanno diritto Dal giovedì 1 luglio riaprirà anche la struttura interna che consentirà di poter accedere alle corsie del nuoto libero e di poter ritornare ad un servizio “a regime”, sempre nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza anti-Covid-19.