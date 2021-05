LAZZATE – Mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente, come sempre al pomeriggio, nel Borgo di Lazzate. L’Amministrazione comunale, infatti, ha concesso di svolgere il mercato straordinario nonostante la festività civile del 2 giugno. Il mercato straordinario, che si svolgerà normalmente quindi come se fosse un normale mercoledì pomeriggio, vedrà anche una particolare iniziativa, a cura degli ambulanti, dedicata ai più piccoli. L’iniziativa denominata “compra al mercato e gusta un gelato!” vedrà gli ambulanti del mercato offrire un gelato a tutti i bambini, accompagnati dai genitori che avranno fatto spesa al mercato, in collaborazione con le gelaterie del territorio “Lello Gelato” e “Naturalmente”. Un occasione da non perdere per tutti i bimbi…fino ad esaurimento scorte.

“Invitiamo i lazzatesi a sfruttare l’occasione di una visita al mercato cittadino anche in questo giorno di festa. Gli acquisti in paese, ovviamente in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid19, sono sempre da preferire rispetto alla grande distribuzione o agli acquisti on-line” afferma l’assessore comunale al Mercato Barbara Mazzarello. “Abbiamo deciso di agevolare e rispondere positivamente a questa richiesta di commercianti e ambulanti perché riteniamo che sia un dovere morale per le istituzioni stare al fianco loro e dei cittadini in questo momento storico difficilissimo anche per l’economia locale – dichiara il sindaco Loredana Pizzi – Ci vediamo quindi al mercato mercoledì 2 giugno per le vie del borgo, gustando un fresco gelato!”

