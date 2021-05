SOLARO – Bando “Ri-Generare Legami”: a Solaro tre progetti finanziati con iniziative pensate e realizzate da gruppi di cittadini per la comunità. I progetti si inseriscono nell’ambito della terza edizione del Bando Ri-Generare Legami, sostenuto dal Piano di Zona del garbagnatese e dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, in collaborazione con gli hub del Progetto Rica, a Solaro l’Hub–Informagiovani e Informafamiglie. Il bando, sviluppatosi negli scorsi mesi, ha avuto come obiettivo quello di favorire l’attivazione dei cittadini del territorio del garbagnatese nell’ideare e promuovere iniziative per ricreare le relazioni e la socialità all’interno delle comunità locali, con un’attenzione particolare ai nuovi bisogni generati dalla situazione post-emergenziale. Come gli anni scorsi la risposta di Solaro non si è fatta attendere e tre gruppi di cittadini, con il supporto sempre presente dell’Informafamiglie che li ha affiancati in tutte le fasi e li accompagna nell’avventura, si sono messi in gioco, presentando proposte pensate proprio per la comunità con l’obiettivo, semplice ma prezioso, di realizzare attività per contrastare l’isolamento e costruire supporti leggeri per bisogni quotidiani.

Tutte le azioni promosse dai progetti sono naturalmente gratuite e realizzate nel rispetto delle misure di sicurezza.

Questi i progetti finanziati a Solaro, sostenuti dall’Amministrazione, appena partiti e già con riscontri molto positivi:

“Le Emozioni”: I Laboratori di MammeTaccoDodici fino a luglio, riscoprendo i parchi cittadini in particolare il Parco Vita, una serie di laboratori e iniziative, diversificate, per famiglie con bimbi dai 3 ai 10 anni. Ogni occasione è un’emozione da esplorare.

“Semplicemente Insieme”: sino a settembre Cascina Emanuela diventa il centro di tante attività per gli abitanti del quartiere: iniziative pensate per famiglie con bambini, adulti, anziani sui temi della riscoperta dei saperi antichi, riuso e riciclo, consumi sostenibili e ricreazione dei legami di vicinato. Occasioni per far rivivere il territorio coinvolgendosi in prima persona.

“Abc per smartphone e pc”: un servizio Sos al volo sul territorio per tutti, attivo sino ad ottobre. Per imparare insieme, in maniera facile e concreta, ad utilizzare meglio la tecnologia per le esigenze di tutti i giorni. Previsti incontri individuali o attività di piccolo gruppo per un aiuto nell’utilizzo di smartphone e PC per le esigenze di tutti i giorni (come apertura Spid, utilizzo mail su cellulare, registrazioni per richieste on-line). Nei prossimi mesi ognuno dei tre progetti promuoverà un ricco calendario di iniziative, ma l’invito è aperto a tutti: per presentare, accogliere, sostenere nuove idee è sufficiente contattare l’Informafamiglie.

(foto: il Municipio di Solaro)

