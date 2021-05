Tre giorni senza elettricità per concludere il cantiere di via Volta a...

COGLIATE – Tre giorni senza energia elettrica per una parte del paese. L’annuncio lo dà direttamente l’amministrazione comunale attraverso un avviso ufficiale. Nei giorni 1, 3 e 4 giugno alcune vie di Cogliate subiranno un’interruzione della fornitura di energia elettrica, questo per permettere il completamento dei lavori di interramento dei cavi dell’alta tensione lungo la via Volta.

Le vie interessate sono: Da Vinci, Luini, Comasinella, Fermi, Del Galletto, Marconi, Galvani e appunto via Volta. Si tratta dell’ultimo step prima di completare il cantiere per la riqualificazione della principale direttrice in entrata ed uscita dal paese da ovest. L’opera sarà terminata dal posizionamento dei cordoli e del nuovo asfalto, in precedenza è stata realizzata la trincea drenante e sono stati messi a dimora i nuovi pali dell’illuminazione pubblica. Dopo l’intervento, via Volta cambierà completamente volto, con i marciapiedi rinnovati ad uso dei residenti, un nuovo tracciato stradale e nuovi impianti per la distribuzione dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica.

