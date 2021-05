SARONNO – E’ finita con l’arresto di un automobilista che non si era fermato allo stop l’inseguimento che l’altro giorno si è sviluppato fra piazza San Pietro di Solaro e Saronno: una pattuglia del comando solarese ha notato la presenza di una vettura sospetta, una Audi Q5. Nel veicolo c’erano due persone all’apparenza nordafricane: il mezzo anzichè accostare ha provato ad allontanarsi a tutta velocità e ne è scaturito l’inseguimento. Si è andati avanti così per diversi chilometri sino asl territorio di Saronno dove la Q5 è stata infine bloccata. Il conducente, un 35enne extracomunitario abitante a Milano è stato arrestato per non avere rispettato lo stop impartito dalle forze dell’ordine; mentre l’altra persona a bordo è riuscita a dileguarsi, scappando a piedi.

Sono ora in corso accertamenti per identificare il fuggiasco e per chiarire i motivi che hanno indotto i due a provare ad allontanarsi.

(foto: una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona)

29052021