SARONNO – “I motori della nostra formazione di serie C sono giá caldi per la seconda partita di campionato. Trasferta domenica in terra piemontese, contro gli Athletics Novara Bsc, nello storico e bellissimo stadio “Marco Provini” che negli anni ha visto giocare serie A e, in molte occasioni, partite internazionali”. A prepararsi la trasferta i dirigenti e giocatori del Bc Saronno, reduce dalla vittoria nel derby su Malnate alla prima giornata della nuova stagione, lo scorso fine settimana.

Contro Novara il play-ball sará alle 15: “L’obiettivo – rimarcano dal Bc Saronno – deve essere solo uno, ovvero vincere!”

Per il team saronnese, dopo il secondo posto in regular season nello scorso campionato, ci sono senz’altro tutte le premesse per essere ancora protagonista in questa nuova annata.

(foto: un momento dell’incontro di domenica scorsa in casa contro Malnate. Saronno si era imposto con ampio margine, iniziando quindi nel migliore dei modi la sua annata agonistica 2021)

29052021