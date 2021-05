SARONNO – La capolista Az Robur Saronno, ormai matematicamente prima, nella quattordicesima ed ultima giornata di regular season stasera all’Enerxenia Arena di Varese ha perso contro i locali dell’Academy Varese. Un match nel quale i saronnesi del coach Tato Grassi, forse con la testa già ai playoff forse per tirare il fiato forse per il turn-over, sono sempre stati in svantaggio. Un incontro per loro, come detto, del tutto ininfluente. Per il Saronno un tentativo di recupero nel finale, che d’altra parte ha solo reso meno pesante il passivo: la gara si è conclusa 80-69.

I migliori – Librizzi dei varesini ha realizzato ben 31 punti, facendo la differenza fra i suoi; seguito da Marchiaro con 18 punti, anche per lui un buon bottino. Sul fronte Robur, 17 punti per Gurioli, 14 ne ha fatti Politi. I rimbalzi, 8 per Noble Clement del Varese, 14 per Politi del Saronno. Assist, 3 per Virginio del Varese e 3 per Beretta del Saronno.

Sabato prossimo è previsto il via agli attesi playoff.

(foto archivio: una immagine delle gare di andata, quando vinse Saronno 95-77)

