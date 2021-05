SARONNO – Appuntamento questa sera, sabato 29 maggio alle 20.30, per la sfida fra Academy Varese e la capolista della C Gold del basket lombardo ovvero l’Az Robur di Saronno. Incontro ininfluente per i saronnesi del coach Tato Grassi, che sono già matematicamente primi. Si potrà seguire il match con la diretta play by play sul Livestats della Federazione pallacanestro. L’incontro sarà proposto anche in diretta televisiva sul canale Youtube “Varese Academy”, con collegamento dalle 20.25 (e senza farsi ingannare dalla infografica che indica il match programmato a mercoledì).



E’ la quattordicesima giornata di regular season. “Già sicuri del primo posto, chiudiamo la stagione regolare a Varese con i giovani talenti dell’Academy. 40 minuti buoni per mettersi in condizione in vista del primo turno playoff che comincerà sabato prossimo” riepilogano i dirigenti roburini.

(foto archivio: una immagine di un precedente incontro dell’Az Robur Saronno. I saronnesi sono già matematicamente al primo posto della regular season in questo “mini torneo” predisposto dalla federazione, e che è giunta oggi all’ultima giornata)

29052021