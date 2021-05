LIMBIATE – In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha organizzato un concerto jazz dal titolo “Canzoni per la Repubblica” all’interno del parco di Villa Mella.

Il sestetto Jazz Company, diretto dal celebre sassofonista Gabriele Comeglio e impreziosito dalla voce di Caterina Comeglio Music , proporrà in prima esecuzione assoluta un viaggio musicale nell’Italia dal Dopoguerra ai giorni nostri, reinterpretando in chiave jazz le canzoni che hanno accompagnato i momenti più importanti della storia del nostro Paese.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 2 giugno, alle 20.30, all’interno del parco di Villa Mella (via Dante 38). Ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento è comunque confermato ma verrà spostato al teatro comunale di Limbiate in via Valsugana.

Info sul sito ufficiale del Comune: