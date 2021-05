SARONNO – “Quando ci hanno detto che il gioco non poteva essere riparato perchè non ci sono i fondi siamo rimasti senza parole. Non solo l’Amministrazione aveva detto che la sistemazione delle aree verdi sarebbe stata una priorità ma davvero una città come Saronno non può trovare il modo di sistemare un gioco per bimbi?”

E’ il cuore della segnalazione di un gruppo di genitori del quartiere Aquilone che da mesi chiedono che venga riparata la carrucola dell’area verde. “E’ un gioco diverso dal solito e amatissimo dai bimbi – spiegano le mamme – nel settembre scorso è stato portata via il seggiolino per una riparazione. C’era un problema che impediva alla carrucola di scorrere”. La speranza dei genitori era quella che l’intervento di manutenzione fosse concluso nel periodo invernale così da poter usufruire del nuovo gioco in primavera ma il seggiolino della carrucola non è più tornato.

“Abbiamo chiamato in Municipio e ci hanno detto che non ci sono fondi al momento per la sistemazione del gioco e che se ne sarebbe riparlato a settembre. Ma davvero una città come Saronno non dispone dei fondi per riparare un gioco prima della fine della bella stagione?”. La richieste dei frequentatori dell’area verde e dei loro genitori e nonni è quella di una rapida riparazione che permetta loro di tornare a giocare con la carrucola