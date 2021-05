SARONNO – “Graduale aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, con precipitazioni da sparse a diffuse su fascia alpina, prealpina e Appennino. Limite neve oltre 2000 metri circa. Interessamento in parte sparso anche ai settori di pianura verso sera, in particolare pianura centro-orientale. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio e temporale. Venti dai quadranti orientali, con velocità medie orarie in pianura a tratti fino a 30 chilometri orari; oltre 700 metri intensità più elevate tra 30 e 50 chilometri orari. Possibili inoltre raffiche fino a 50 chilometri orari in pianura e su Appennino e 60 chilometri orari su fascia alpina e prealpina”. Il servizio meteo di Regione Lombardia fa il punto della situazione prevista nelle prossime ore.

Nella notte proseguimento dell’instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. In esaurimento in

mattinata, in particolare sui settori di pianura. Nel corso della giornata di domani, domenica 30 maggio, ripresa dell’instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi con brevi rovesci

o temporali; possibili occasionali altrove. Limite neve oltre 2000 metri circa. Venti al di sotto dei 1500 metri in prevalenza dai

quadranti orientali, con velocità medie orarie oltre 700 metri verso sera a tratti possibili fino a 50 chilometri orari.

