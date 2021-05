Saronno, statua di sabbia in corso Italia

SARONNO – Si “rianima” la città dopo le fasi più acute dell’emergenza coronavirus: la progressiva riduzione delle restrizioni sta consentendo di tornare a vivere Saronno, con i cittadini che si stanno godendo il bel sabato di sole, per una passeggiata in centro o nelle zone verdi della periferia.

Molta curiosità in corso Italia, nella zona pedonale, l’ha attirata questo fine settimana l’anonimo artista specializzato nel realizzare “statue” di sabbia, e che si è messo all’opera nei pressi di piazza Avis. Il bel cagnolino con i suoi cuccioli non è certo passato inosservato ed in tanti si sono anzi fermati per ammirare l’opera che è stata creata sulla pavimentazione stradale.

Gettonatissimo anche il Parco Lura fra la periferia nord saronnese ed il vicino comasco. Tantissimo, oggi, sono andati a passeggiare a piedi o in bicicletta.

(foto: l’artista di strada intento a realizzare una “statua” di sabbia in corso Italia all’angolo con piazza Avis)

