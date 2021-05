CARONNO PERTUSELLA – La Rheavendors Caronno Pertusella ha pareggiato con l’Old Parma. Le emiliane si sono presentate oggi pomeriggio a Bariola (si sarebbe dovuto giocare in Emilia ma le società si sono accordate per disputare la gara nel Varesotto perchè l’Old non avrebbe comunque potuto giocare sul proprio diamante) decisamente agguerrite e non hanno concesso assolutamente nulla, rilanciate anche dall’arrivo della forte californiana McKenzie Barbara. Decisivo è stato il punticino delle locali, realizzato al secondo inning, in un match non molto emozionante, 1-0.

E chi si aspettava lo spettacolo delle battute e magari qualche fuoricampo è rimasto deluso anche nella seconda partita, andata avanti sui binari dell’assoluto equilibrio sino . Sugli scudi le due lanciatrici straniere di Caronno e Parma, rispettivamente Yilian Tornes (nella foto di archivio) e Yamerki Limonta Guevara, che non hanno concesso quasi nulla. Se non, la Rhea, alla settima ed ultima ripresa: un errore è stato fatale alle locali, è entrato il punto decisivo e si è chiusa la partita: 0-1.

29052021