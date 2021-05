SARONNO – La prima giornata di campionato ha già chiarito che i valori pensati in sede di presentazione della stagione non si discostano molto dalla realtà, ora si tratta di capire se questo equilibrio, che è scaturito dalle prime 12 partite, sarà il tema di tutta la regular-season. Tra le partite in programma spicca la sfida di Parma, dove il Taurus Donati Gomme affronterà la Rheavendors Caronno. La squadra di Argenis Blanco è stata capace, domenica scorsa, di pareggiare in casa delle campionesse d’Italia dell’Mkf Bollate, mentre il Parma, che in questo fine settimana potrà contare sul nuovo innesto McKenzie Barbara, è stata una delle due squadre a compiere lo sweep nel primo turno. L’altra formazione a realizzare doppietta è stato il fortissimo Inox Team Saronno. Le ragazze di Larry Castro hanno dominato in trasferta contro il Banco di Sardegna Nuoro, grazie soprattutto a un potente attacco (che ora guida le speciali classifiche di rendimento, anche se due sole partite sono ancora troppo poche per avere numeri attendibili). È facile presuppore che tra Parma e Caronno possa uscire una sfida equilibrata, nella quale può valere la pena seguire la sfida tra le pitcher sudamericane Yamerki Guevara Limonta e Yilian Tornes Vargas.

Attenzione, invece, alla produttività offensiva della squadra del Saronno che, guidata da Andrea Filler (per lei nelle prime due partite media 1.000 con 1 HR 1 triplo 1 doppio, una slugging % di 2.000 e una OPS di 3.000), in casa, in uno dei tanti derby lombardi contro la neo-promossa Lacomes New Bollate, potrebbe essere una chiave di lettura. Di certo i valori in campo sono un po’ diversi e su questo la formazione varesina vuole e deve puntare per cercare di fare quel percorso che, chiaramente, è stato prefissato a inizio stagione: tornare a giocarsi lo scudetto, così come nel 2020.

L’ultimo incontro del girone A (che si gioca tutto di sabato) è quello tra Mkf Bollate e Banco di Sardegna Nuoro. Anche in questo caso il pronostico, dati i valori in campo, è totalmente sbilanciato a favore della squadra che porta il tricolore cucito sulla manica destra delle divise. Soprattutto dopo ciò che si è visto all’esordio.

Le gare si giocano nel pomeriggio odierno, a Parma con inizio alle 17; le altre partite dalle 18. Ingresso solo per addetti ai lavori, causa norme anti-covid.

(foto: Andrea Filler del Saronno)

29052021