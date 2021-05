SARONNO – Anche il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, dopo essersi prenotato in base alla propria fascia di età, è stato nei giorni sottoposto alla prima somministrazione del vaccino anti-covid. all’hub saronnese di via Parini.

“Io sono stati vaccinato con Astrazeneca, benissimo così: il medico in servizio mi ha proposto quello ed ho subito accettato. Credo che tutti ci dobbiamo impegnare perchè questa campagna vaccinale sia il più grande successo possibile, ed ascoltare le indicazoni dei sanitari – ha rimarcato oggi il primo cittadino saronnese intervenendo a Radiorizzonti – Nel nostro hub ci sono tutti i vaccini forniti da Ats, come Pfizer o il monodose Johnson & Johnson, poi il medico compie l’anamnesi e ne indicano uno”.

Airoldi si è detto molto soddisfatto dell’attività all’hub dell’ex Pizzigoni di Saronno, “sto ricevendo tanti messaggi di congratulazioni per il servizio offerto e per medici, infermieri e volontari. Anche da parte di sindaci delle citta attorno a Saronno che a loro volta ricevono riscontri positivi, sia per come è gestita la parte medica che la parte logistica. E un hub che abbiamo reso il più accogliente possibile, anche con una mostra fotografica dedicata al nostro Santuario della Beata vergine dei miracoli”.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi all’hub vaccinale di Saronno)

