SARONNO – Sostegno al papà che ha rotto il muro del silenzio sulla baby gang che prende di mira i ragazzi del polo scolastico, vicinanza alle giovani vittime e l’appello all’Amministrazione e alle forze dell’ordine ad intervenire. Così Saronno ha risposto all’esposto all’intervento del papà che ieri con una lettera alla polizia locale ha raccontato le violenze e il terrore dei ragazzi presi di mira da una gang di giovani tra i 15 e i 17 anni.

In particolare su ilsaronno è arrivato il messaggio di un insegnante e papà che esprime il proprio sostegno ricordando come i ragazzi anche provati dalla pandemia abbiano bisogno di serenità

Da insegnante e da padre di un giovane studente di 16 anni, ritengo che episodi di questa natura e gravità vadano stroncati sul nascere, con un intervento tempestivo e costante di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine. Un vigile in meno sulle strisce pedonali e uno in più alle fermate dei bus o dove possa risultare utile. È inaccettabile che alla fatica di una scuola già sconvolta dalla “didattica a distanza” (…) un adolescente debba aggiungere anche quella psicologica di dover affrontare, per arrivarci, bande di sfaticati delinquenti.

Dalla attenzione a questo tipo di problemi si misura la sensibilità di una amministrazione: dalla sicurezza e tutela dei più piccoli che si muovono all’interno del territorio comunale per assolvere un obbligo di legge ed esercitare un diritto costituzionale!

Il mio plauso al genitore che ha sollevato il problema; perché, solitamente, questi episodi gravissimi sono derubricati, al più, a ragazzate! Attendiamo risposte, ovvero fatti, dalle istituzioni preposte.