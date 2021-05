SARONNO – Oggi pomeriggio vittoria del Bc Saronno in trasferta a Novara contro i locali dell’Athletics. Un risultato che non lascia spazio a particolare recriminazioni di parte dei locali, considerato che è finita con un netto 14-3 per i saronnesi. In evidenza soprattutto Alessandro Moltrasio, che ha realizzato due battute valide, una battuta doppia ed ha “portato a casa” cinque punti.

Era la seconda giornata del campionato di serie C, con i saronnesi dunque a riconfermarsi in gran forma ed a mettere a segno una vittoria che li lascia quindi al comando della graduatoria.

Dopo avere battuto domenica scorsa i Malnate Vikings nel derby del Varesotto, ed avere sconfitto anche i Novara Athletics quest’oggi, Saronno si prepara alla sfida diretta del prossimo turno contro una diretta contendente alla corsa per il salto in serie B, che è previsto domenica prossima, vero big match della regulars season.

(foto: il Bc Saronno schierato oggi pomeriggio sullo “storico” diamante di Novara)

30052021