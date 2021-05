Calcio Eccellenza: la Vergiatese rallenta la Varesina

VENEGONO SUPERIORE – “Solo” un pari per la Varesina di Venegono Superiore contro la modesta Varesina, nella ottava giornata del campionato di Eccellenza, questo pomeriggio. I segno i padroni di casa al 23′ con Urso (foto, un’azione di gioco in occasione di un precedente march della Varesina) ma la gara non si rivela in discesa per i locali. Infatti poco dopo giunge il pareggio, al 36′, firmato da Pedergnana. E poi la Varesina non riesce poi a ritrovare la via del gol.

Varesina-Vergiatese 1-1

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Allodi, Chiarion (18′ st Schieppati), Bellacci (22′ st Deodato), Mira, Rebolini, Boccadamo (8′ st Amelotti), Broggi (19′ st Nejmi), Urso, Anzano (28′ st Vezzi). A disposizione Castelli, Sala, Bregnaj, Kate. All. Spilli.

VERGIATESE: Russo, Lonardi, Parini, De Angelis (22′ st Lanzo), Ogkaingni (5′ st Mammetti), Vitulli, Pandiani (30′ st Menga), Morello, Pedergnana, Scapinello (16′ st Caccia), Rossoni (1′ st Crispo). A disposizione Palazzi, Viganotti, Rudi, Giardino. All. Fiorito.

Arbitro: Allegri di Mantova (Tonti di Brescia e Bevilacqua di Bergamo)

Marcatori: 25′ pt Urso (Va), 38′ pt Pedergnana (Ve).

