CERIANO LAGHETTO – Riprende la seconda edizione del campus Ecologicando per tutti i bambini dai 3 anni compiuti ai 14 anni nel periodo che va dal 9 giugno al 10 settembre 2021 con appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 alla collina delle meraviglie in via monte rosa 45 a Ceriano Laghetto. Il campus è un’entusiasmante esperienza per tutti gli iscritti e le loro famiglie con l’obiettivo di rendere i bambini consapevoli della meraviglia della natura e della sua grande importanza insegnandogli a rispettarla, proteggerla e salvaguardarla. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme per la gestione ed il contrasto covid-19, con controllo della temperatura all’accesso degli iscritti e degli accompagnatori, l’uso della mascherina, utilizzo dell’igienizzante, distanziamento sociale ed attività svolte in piccoli gruppi.

Il programma giornaliero prevede gruppi diversi che svolgono attività ludiche e di insegnamento oltre al pranzo e alla merenda. I costi settimanali sono di 90 euro (comprese 2 merende) per la giornata intera e di 60 euro (compresa 1 merenda) per la mezza giornata più 20 euro di assicurazione e tesseramento (quota fissa indipendentemente dalla durata del servizio). I pasti, a parte le merende e l’acqua, non sono compresi nella quota. Il servizio catering è a cura di Groane di Vitale (Cesano M.no), consiste in primo, secondo e contorno e prevede il costo aggiuntivo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3484186669 (Elisa-Denise-Patrizia) oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

(foto d’archivio)