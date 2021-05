SARONNO – Sono iniziati stamattina intorno alle 7, come da programma gli interventi per la demolizione di Ca’ Libertaria la palazzina occupata per due volte dagli anarchici nel quartiere Prealpi.

La demolizione è prevista dall’intervento iniziato una settimana fa per la realizzazione del nuovo supermercato tra via Sabotino e via San FRancesco.

“L’area complessiva del lotto di intervento è di circa metri quadrati 4313 -ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana – il fabbricato commerciale complessivamente sarà di 1260 metri quadrati, di cui 874 adibiti alla vendita. Settimana scorsa sono state realizzate le operazioni di pulizia dell’area e di rimozione delle alberature presenti. Nella giornata di domenica 30 maggio verrà chiusa via San Francesco e saranno demoliti i fabbricati sulla via (lato sud del lotto di intervento), nella stessa giornata si procederà alla potatura del cedro (in modo particolare saranno sfoltiti i rami incombenti su via San Francesco)”.

Grande attenzione per le norme di sicurezza e il blocco della circolazione realizzata dall’azienda anche perchè sono stati molti i saronnesi che sono passati per vedere la demolizione.