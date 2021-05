TRADATE / GALLARATE – Verso mezzanotte fra sabato e domenica i vigili del fuoco del comando di Tradate sono stati allertati per un incendio in una ditta che effettua lavorazione di materiali di compostaggio, che si trova alla periferia del territorio comunale di Gallarate. I pompieri del distaccamento di Busto Arsizio e quelli tradaresi sono intervenuti con diversi automezzi sul posto e si sono occupati delle operazioni di spegnimento e bonifica.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e sono terminate intorno alle 6 della mattina domenicale. Ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni; i vigili del fuoco e le autorità competenti hanno ovviamente anche subito avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause di quel che è successo.

(foto: una delle fasi dell’intervento dei vigili del fuoco dei comandi di Tradate e di Busto Arsizio per spegnerel’incendio che si è sviluppato nella struttura per il compostaggio alla periferia di Gallarate)

