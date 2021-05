SARONNO – In poco meno di 4 ore di lavoro non sono rimaste neanche le macerie della villetta in via San Francesco abbattuta per far spazio alla riqualificazione del comparto tra via San Francesco e via Sabotino dove sorgerà un supermercato di oltre mille metri quadrati

I lavori sono iniziati stamattina intorno alle 7,30: gli operai hanno bloccato il tratti di via San Francesco tra via San Giuseppe e via Sabotino e colpo dopo colpo la villetta è stata demolita. Lo stabile era stato occupato per due volte dagli anarchici in passato tanto che sui muri abbattuti erano ancora ben visibili i graffiti. Un edificio comunque protagonista della storia recente della città visto che dopo le occupazioni gli anarchici l’hanno utilizzata per esporre striscioni e anche come tappa di tour di sensibilizzazione.

Sono tanti i saronnesi, soprattutto anziani ma anche qualche mamma con bimbi “appassionati di ruspe” che sono passati da via San Francesco per vedere l’evolversi del cantiere o scattare una foto.

Grande curiosità anche per la potatura del maxi cedro: sono stati eliminati alcuni rami ma la pianta non sarà abbattuta.