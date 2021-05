SARONNO – Grande soddisfazione per la nazionale azzurra che conquista il secondo posto nel campionato europeo a squadre che si è disputato nel weekend a Chorzow (Polonia). Primo gradino del podio proprio per i padroni di casa che hanno superato gli azzurri per soli due punti e mezzo (181,50 contro 179). Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna.

A riassumere l’andamento della gara 110 ostacoli uomini dove compete il saronnese Lorenzo Perini è il sito Fidal: “Condizioni meteo tutt’altro che ideali per iniziare la seconda giornata: pioggia e 12 gradi di temperatura. Brividi anche al via dei 110 ostacoli. Un primo avvio anticipato, con “giallo” per David King (Gran Bretagna) che oscilla sui blocchi, poi ancora un’altra partenza non valida e il cartellino va a Lorenzo Perini. Il terzo sparo è quello buono: si difende piuttosto bene l’azzurro, con una buona azione tra le barriere e il quarto posto in 13.71 (-0.3), molto vicino al primato stagionale sulla pista bagnata.

Ottima performance per Luminosa Bogliolo “seconda in questa manifestazione sui 100 ostacoli dopo la vittoria di due anni fa. A scattare davanti è la polacca Pia Skrzyszowska, fin dalla prima barriera. L’azzurra insegue, prova ad appaiarla, ma la ventenne beniamina di casa fa doppietta all’indomani del successo a sorpresa nei 100 piani, con 12.99 (-0.1) tallonata dalla ligure che chiude in 13.05”.