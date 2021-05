Rete Rosa: “Lascia la tua impronta per un mondo senza violenza. Donaci il 5 per mille”

SARONNO – Prende il via la campagna per il 5×1000 di Rete Rosa, l’Associazione che gestisce il Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno e del Saronnese. In un anno difficile come quello che stiamo vivendo ogni aiuto è prezioso.

Destinando il tuo 5X1000 a Rete Rosa, aiuterai l’Associazione a contrastare la violenza sulle donne, a promuovere le attività di accoglienza, d’ascolto e di prevenzione e a sostenere la formazione di nuove volontarie per il Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno e del Saronnese.

Ogni giorno Rete Rosa si occupa di violenza intra ed extra familiare sulle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking) operando in sinergia con la rete dei servizi del territorio e garantendo numerosi servizi, come assistenza telefonica, ascolto, accoglienza, assistenza sociale, consulenza e assistenza psicologica alle donne e ai loro figli, gruppi di Auto Mutuo Aiuto, supporto educativo, mediazione linguistico-culturale, consulenza e assistenza legale, inserimento in strutture di ospitalità.

Grazie anche al tuo sostegno l’Associazione potrà continuare le attività quotidiane e supportare chi ha bisogno di aiuto.

Donare il 5X1000 non significa pagare più tasse, ma decidere di destinarne una parte ad attività sociali.

Se vuoi essere d’aiuto anche tu, nel modulo della Dichiarazione dei redditi metti la tua firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” e riporta sotto la tua firma il Codice Fiscale di Rete Rosa: 94025140123.

Grazie di cuore da tutte le volontarie e da tutte le professioniste del Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno.