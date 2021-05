SARONNO – Inox Team Saronno a valanga nel derby contro la neo-promossa Lacomes New Bollate. Doppietta anche per Mkf Bollate in casa contro il Banco di Sardegna Nuoro. L’unico pareggio del girone A è quello tra Taurus Donati Gomme Parma e Rheavendors Caronno. Due sweep anche nel girone B: con quello di Forlì sul Collecchio il Poderi Dal Nespoli conquista la vetta della classifica.

Termina in parità, con un doppio 1-0 di dominio delle lanciatrici, la serie tra Rheavendors Caronno e Taurus Donati Gomme Old Parma: nella prima partita le lombarde trionfano grazie al ritorno di Bianca Messina sulla pedana di lancio caronnese con 5.1 shutout inning poi chiusi con sicurezza da Carlotta Salis. L’unico punto della partita arriva nella seconda ripresa con il singolo di Giulia Marocchino contro un’ottima Alice Ghillani che spinge a casa Benedetta Scotto. Nel secondo match l’1-0 si inverte e la vittoria di misura arride alle gialloblù grazie a una battuta in campo interno di Claudia Ferrari; poco dopo una battuta, di ValentinaTagliavini, bucata dagli esterni del Caronno, ha consentito a Ferrari di correre a casa e segnare il punto della vittoria.

Doppietta agevole per la formazione in questo momento più in forma del campionato: l’Inox Team Saronno al debutto casalingo in questo 2021 travolge il Lacomes New Bollate con due partite vince anticipatamente per mercy rule, 20-3 al 3° inning in gara uno e 9-0 dopo il 5° in gara due. Mattatrici della serata contro la giovane squadra bollatese Priscilla Brandi (5 RBI) e le autrici dei quattro fuoricampo neroazzurri: Andrea Filler, Giulia Longhi, Valeria Bettinsoli e Milagros Lozada. Eccellente prestazione in pedana di lancio per la statunitense Kelly Barnhill che nella seconda sfida si è resa autrice di cinque no-hit inning con 11 K totali.

Una doppietta è anche quella siglata dalle campionesse in carica dell’Mkf Bollate, che sconfiggono il Banco di Sardegna Nuoro con due prove di sicurezza. Nella prima gara Laura Bigatton porta a casa la vittoria con una prestazione da 6 inning, 2 punti subiti e 11 K, oltre ad un 2-3 nel box di battuta con due punti spinti a casa. Oltre al contribuito della sua lanciatrice il Bollate trova ottime risposte dalla coppia 2-3 del lineup: Aaliyah Gibson (3 RBI) ed Elisa Cecchetti (2 RBI) sono le più pericolose contro i lanci di Paola Cavallo per il 9-2 finale dopo 6 riprese.

La seconda sfida ha invece l’indelebile firma di Greta Cecchetti: la lanciatrice azzurra chiude con una no-hitter senza basi su ball concesse e con 13 strikeout a referto, una vera e propria gemma che impreziosisce l’eccezionale avvio di stagione da parte di Cecchetti. La resistenza di Anisley Lopez dall’altra parte cede nel quarto inning, quando l’attacco bollatese mette a segno quattro punti e indirizza definitivamente la partita, punteggio poi fissato sul definitivo 5-0 un paio di riprese più tardi con la volata di sacrificio di Maida Micheloni.

(foto Melany Sheldon del Caronno in azione di gioco)

30052021