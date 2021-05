SARONNO – E’ il secondo anno in cui il Comune di Saronno, con A2A, si dota dell’attrezzatura Cam, il centro ambientale mobile dedicato al conferimento di quei rifiuti che non sono oggetto di raccolta domiciliare.

Secondo un calendario prestabilito, una volta al mese l’attrezzatura viene installata in un preciso parcheggio della città, dove rimane per tutta la mattinata (dalle 8 alle 12) a disposizione dei cittadini che vogliono usufruire di questo servizio.

Gli appuntamenti annuali sono dieci e quello del mese di maggio è fissato per lunedì 31, dove però c’è una variazione nel luogo di raccolta: a causa, infatti, dell’organizzazione del centro vaccinale, la Cam di maggio verrà trasferita dal parcheggio di via Parini al parcheggio di via Cattaneo (poco distante).