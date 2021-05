SARONNO – Mercoledì 2 giugno alle 16 da Villa Gianetti di via Roma a Saronno, parte la festosa biciclettata per festeggiare la Giornata Mondiale della Bicicletta.

L’iniziativa Bike Italia day sostenuta da Fiab Saronno e Legambiente Saronno è libera e gratuita e adatta ad adulti e a bambini accompagnati.

Pedaleremo in un semplice percorso ad anello di circa 10 chilometri nelle vie della città, toccando tre punti chiave di Saronno.

In queste tappe ci verranno raccontati lo stato dell’arte e gli sviluppi dei progetti e delle trasformazioni in corso in città.

Tappa 1: Ex Isotta Fraschini e il Progetto Vivaio Saronno

Tappa 2 : La Cascina delle Vigne, porta di accesso al Parco Lura

Tappa 3: Ex ferrovia Saronno – Seregno: La Greenway di Saronno

Arrivo: Villa Gianetti

Vi aspettiamo in sella alla vostra bicicletta mercoledì 2 giugno alle 16. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti Covid19. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a partecipanti, terzi e/o cose che dovessero verificarsi nel corso dell’escursione. I partecipanti sono invitati a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.