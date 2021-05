LAZZATE – Solo “così così”, questo il giudizio dell’allenatore Roberto Bonazzi riguardo alla sua Ardor Lazzate dopo la vittoria casalinga sul Gavirate, domenica pomeriggio in occasione della ottava giornata del campionato di Eccellenza. Un 1-0 che non ha completamente convinto il tecnico dei gialloblù.

“Forse il pari ci sarebbe stato, ha fatto la differenza il nostro inizio di ripresa, quando abbiamo trovato il gol – ricorda Bonazzi – In realtà, avremmo potuto chiudere la partita, ci sono stati degli spazi che non abbiamo sfruttato contro un Gavirate che ha fatto piuttosto bene in attacco ma che in difesa non è stato sempre impeccabile”.

Non si lamenta invece l’allenatore del Gavirate, Cristian Caon: “Sì, forse il pari ci sarebbe stato ma alla fine ho comunque elogiato i miei giocatori. Eravamo fortemente rimaneggiati ma abbiamo comunque dato il massimo contro una squadra ben più esperta di noi”.

(foto: l’allenatore dell’Ardor Lazzate, Roberto Bonazzi)

