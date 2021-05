SARONNO – “I positivi al covid a Saronno sono attualmente 69, erano 53 lunedì scorso e quindi c’è stato un aumento di 16 contagiati”. Lo ha fatto sapere il sindaco Augusto Airoldi questa mattina partecipando alla trasmissione “Match point” dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti. Come ha precisato Airoldi “sono numeri comunque pur sempre bassi, rispetto al passato. Ultimamente c’è una “forchetta” fra cinquanta e settanta casi attivi, che sale e scende in uno scenario comunque di miglioramento complessivo. Necessario tenere alta la guardia, rispettando le regole pro tempore vigenti. Sappiamo che la Lombardia sta andando verso una “Zona bianca rafforzata”, continuiamo a rispettare le regole”.

Proseguendo nella disamina dei dati locali, il sindaco ha precisato che nell’ultima settimana ci sono stait anche “+28 guariti, che portano il totale a 3624, e purtroppo un aumento di 3 persone decedute, sono 205 i saronnesi che hanno perso la vita da inizio pandemia. Le confoglianze del sindaco e dell’amministrazione comunale”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

31052021