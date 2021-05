TRADATE – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno i primi ad intervenire nella vicina Tradate per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava sostanze chimiche.

E’ stato alle 13 in via Monte San Michele dove per cause da accertarsi il conducente di un veicolo pesante che trasportava sostanze chimiche, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, gli specialisti del nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico di Varese e un autogru. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, recuperato alcune cisterne di acido acetico e il mezzo ribaltato. Non si sono registrati rilasci di sostanza. Le operazioni erano ancora in corso intorno alle 20 di sera.

L’acido acetico “è un importante reagente chimico e prodotto industriale che viene utilizzato nella produzione del polietilentereftalato, usato principalmente per le bottiglie di plastica per le bibite; dell’acetato di cellulosa, principalmente per le pellicole fotografiche; dell’acetato di polivinile per le colle da legno e in molte fibre sintetiche e tessuti. In casa, diluito in acqua viene spesso usato come smacchiante. Nell’industria alimentare, l’acido acetico è usato come additivo alimentare con la funzione di regolatore di acidità; è classificato sotto il codice E260.

1052021