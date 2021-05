La Cri di Misinto ritrova il soccorso primario con il 118 e assume nuovi dipendenti

MISINTO – La Croce Rossa Alte Groane si è aggiudicata il bando per gestire per i prossimi cinque anni le chiamate del soccorso del 118 con un’autoambulanza in partenza dalla sede di Misinto dalle 7 alle 19, per dodici ore al giorno, sette giorni a settimana.

L’associazione aveva perso questo servizio anni fa, in favore della Misericordia di Arese che, per la zona delle Groane, aveva vinto il bando e stabilito il suo punto di partenza a Solaro. Il servizio di soccorso primario torna dunque a Misinto a seguito dell’esito positivo del bando dell’autorità regionale. La Cri attualmente dispone di sette dipendenti, ma è nelle intenzioni della sezione Alte Groane di avviare una ricerca personale per altri due. Tutti gli interessati possono mandare il curriculum all’indirizzo [email protected] Per riprendere in pieno il servizio, la sede di Misinto si è dotata di una nuova ambulanza completamente attrezzata. In questi mesi, la Croce Rossa Alte Groane aveva organizzato in sede anche un riuscitissimo punto vaccini per la popolazione anziana della zona.

