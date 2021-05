Limbiate, martedì i funerali di Ivan. Donati gli organi

LIMBIATE – Sono previsti domani, lunedì, i funerali di Ivan Leggieri, il giovane deceduto nell‘incidente stradale avvenuto il 21 maggio scorso: le esequie sono previste nella chiesa di San Giorgio a Limbiate. I famigliari, al momento del decesso, avevano autorizzato che fosse eseguito l’espianto degli organi.

Ivan aveva 25 anni: il sinistro era avvenuto proprio nei pressi della chiesa di San Giorgio. in via Piave attorno alle 15 di dieci giorni fa. Era subito apparso in gravissime condizioni, ed era stato trasportato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano. Per lui tutte le cure mediche si erano rivelate vane. Sul sinistro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale limbitese che nell’immediatezza dei fatti aveva anche eseguito tutti i rilievi dell’incidente stradale. Nell’immediatezza dei fatti erano accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Desio, arrivati con una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica.

(foto: il giovane Ivan Leggieri di Limbiate)

31052021