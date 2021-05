LIMBIATE – Via Monte Bianco e piazza della Repubblica hanno cambiato look dopo gli ultimi interventi di distemazione che sono stati eseguiti con la “regia” dell’Amministrazione comunale limbiatese.

Piazza Repubblica è stata dotata di una suggestiva illuminazione, mentre via Monte Bianco non solo è stata risistemata ma ora è anche un vero e proprio roseto. “Quattromila rose con un impianto di irrigazione ad esse dedicato, sono fiorite in questo periodo, alternandosi ad alberi di ciliegio in una cornice che renderà più bella la nostra città e più piacevoli le passeggiate” rimarcano dal Comune. Un intervento per rendere più bella la città, decisamente apprezzato da parte dei cittadini e che sta anche creando una certa curiosità in ambito cittadino, molti sono quelli che – saputo di quella via piena di rose – sono già andati a curiosare da quelle parti.

(foto: una veduta di piazza Repubblica di Limbiate, con i nuovi e suggestivi pannelli luminosi)

