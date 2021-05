LOMAZZO – Bimbi bloccati in auto, per aprire le portiere sono intervenuti i vigili del fuoco e sul posto è arrivata anche una ambulanza del Sos Appiano Gentile, della quale fortuntamente non c’è stat bisogno. L’allarme è scattato oggi alle 12, è scattata la serratura del mezzo, vche si trovava in via Del Seprio, e nell’abitacolo sono rimasti i bimbi, maschi di 1 e 2 anni. I pompieri hanno rapidamente risolto la situazione di potenziale pericolo, aprendo una delle portiere del mezzo.

Il tutto si è verificato con l’auto ferma nei pressi di un supermercato del paese. Una vicenda che ha creato qualche momento di comprensibile preoccupazione per i famigliari dei due piccoli ma che, dunque, si è risolta nel migliore dei modi; senza conseguenze e piuttosto in fretta. Non è la prima volta che i vigili del fuoco si trovano ad intervenire ed a risolvere problematiche di questo tipo.

(foto archivio: vigili del fuoco)

31052021