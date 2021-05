Madonna in discarica, Clara l’ha restaurata

ROVELLO PORRO – Quando se l’erano ritrovata in discarica, qualche tempo fa, i volontari dell’associazione Ave che gestiscono la piazzola ecologica di via Ariosto in paese non se l’erano proprio sentita di gettarla via: l’avevano messa da parte ed ora Clara, 87 anni, si è prestata a compiere il restauro, che è stato eseguito alla perfezione. Missione dunque compiuta: la statuina della Madonna è tornata all’antico splendore. Infatti, sono completamente scomparsi dalla statua i segni del tempo e con un attenti ritocchi con la vernice è stata risistemata dove appariva in parte rovinata.

“La signora Clara ha restaurato la statua della Madonna che era stata portata in piazzola ecologica: l’ Ave ha deciso di donarla a lei per l’amore e la passione che ha messo nell’opera. Brava!” rimarcano decisamente soddisfatti i volontari che fanno capo all’associazione Ave di Rovello Porro.

(foto: la statuina della Madonna che era stata lasciata alla piazzola ecologica di Rovello Porro)

31052021