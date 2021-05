Online lo spot di Rosafio e Perla, attori con Andrea Pucci, per il servizio cani guida

SARONNO – LIMBIATE – E’ online da ieri, e presto arriverà anche in tv sui canali Mediaset, lo spot girato per invitare a sostenere, anche donando il 5 per mille, al servizio cani guida Lions di Limbiate.

Protagonisti con il comito Andrea Pucci il saronnese Giuseppe Rosafio e Perla il cane, conosciuto ed amato da tutti in città che lo accompagna quotidianamente.

Lo spot è stato girato prima di Natale nel teatro di Limbiate con la regia di Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia. In video con il saronnese ci sarà il comico Andrea Baccan in arte Andrea Pucci diventato famoso per le sue gag a Colorado. “E’ stata un’esperienza molto divertente oltre che emozionante – spiega Rosafio – il risultato è una pubblicità simpatica per sensibilizzare sui cani guida”.

A parlare con entusiasmo del progetto anche lo stesso Stoppa: “Abbiamo realizzato uno spot per parlare di questa fantastica associazione che ogni anno riesce a donare oltre 50 cagnolini a non vedenti. Una grande attenzione per l’uomo ma anche per questi cagnolini eroi che vengono super seguiti per tutta la loro vita. Un’eccellenza italiana che ci sentiamo di sostenere!”.

QUI LO SPOT