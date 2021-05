COMASCO – Spaccio alle porte del Saronnese: la polizia di Stato della questura di Como nel fine settimana ha arrestato un 27 originario della Tunisia, con l’accusa di smerciare stupefacenti – ed in particolare cocaina – nella zona.

Tutto è nato dall’osservazione, da parte di una pattuglia in servizio alla periferia del paese di Cirimido, di due persone che si stavano scambiando un piccolo involucro: entrambi sono stati fermato per accertamenti ed hanno trovato tre “palline” di cocaina. L’acquirente ne aveva in tasca una, il nordafricano due. C’era anche denaro contanto, che si ritiene provento dello spaccio e che per questo motivo è stato sottoposto a sequestro al pari della droga. A seguire una perquisizione nell’abitazione dell’extracomunitario, proprio a Cirimido dove è stato trovato un bilancino di precisione ed è stato rinvenuto un ulteriore grammo di hascisc.

Il cliente è stato segnalato alla prefettura comasca per eventuali sanzioni amministrative mentre il tunisino è dunque finito in manette ed è stato trasferito nel carcere lariano del “Bassone”.

(foto archivio)

