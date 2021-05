SARONNO / LAZZATE – Incominciano nel peggiore dei modi le semifinali playoff promozione di serie B per la Rossella ETS Caronno Pertusella. I ragazzi di Claudio Gervasoni, infatti, vengono battuti nella gara d’andata dal Volley 2001 Garlasco.

Bel basket, la capolista Az Robur Saronno, ormai matematicamente prima, nella quattordicesima ed ultima giornata di regular season stasera all’Enerxenia Arena di Varese ha perso contro i locali dell’Academy Varese.

Nel softball Inox Team Saronno a valanga nel derby contro la neo-promossa Lacomes New Bollate. Doppietta anche per Mkf Bollate in casa contro il Banco di Sardegna Nuoro. L’unico pareggio del girone A è quello tra Taurus Donati Gomme Parma e Rheavendors Caronno.

Nel baseball vittoria del Bc Saronno in trasferta a Novara contro i locali dell’Athletics. Un risultato che non lascia spazio a particolare recriminazioni di parte dei locali, considerato che è finita con un netto 14-3 per i saronnesi.

Nel calcio in Eccellenza è stato Quaggio a decidere la sfida fra l’Ardor Lazzate ed il Gavirate: il tutto in una partita nella quale non sono mancati i ribaltamenti di fronte e le occasioni da entrambe le parti. Un successo che consente all’Ardor Lazzate si tornare alle spalle delle migliori.

31052021