SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’abbattimento di alcune piante. Gli ultimi abbattimenti sono stati realizzati nell’area del cortile del Paladozio in via Biffi.

Nelle prossime settimane dovranno essere purtroppo abbattuti due alberi importanti che insistono sul nostro territorio comunale. Si tratta del grande ippocastano del giardino del teatro Pasta e del pioppo di parco De Rocchi. In entrambi i casi, a seguito di una perizia, l’agronomo incaricato ha accertato che gli alberi sono malati e compromessi, e rischiano pertanto di schiantarsi a terra, causando gravi danni a persone e cose. Sono stati valutati interventi alternativi all’abbattimento, ma non sono percorribili stante le caratteristiche dei luoghi e delle piante. La raccomandazione degli esperti è quella di procedere in tempi brevi con un intervento tramite mezzi e imprese specializzate.

(foto: un’immagine del parco De Rocchi dove sarà abbattuta una delle due piante al centro della nota comunale)