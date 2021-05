Solaro per l’infanzia, il comune porta i fasciatoi dai negozianti

SOLARO – Cinque nuovi fasciatoi a muro destinati dal comune ai commercianti per l’iniziativa Solaro Baby Friendly, all’interno del progetto “Passi piccoli, comunità che cresce: pensieri e azioni per contrastare la povertà educativa”, finanziato dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e del piano d’azione “Orme per le vie”.

Un primo fasciatoio è stato posizionato dallo scorso mese di gennaio nei servizi igienici al piano terra del Municipio, nei pressi del settore Servizi Sociali, in utilizzo a tutti quegli utenti che, ricevendo appuntamento con gli uffici, ne avessero avuto necessità.

Per l’assegnazione dei cinque nuovi fasciatoi è stato dunque istituito un albo denominato appunto Solaro Baby Friendly al quale possono iscriversi i soggetti interessati. L’iniziativa è rivolta a tutti gli esercizi commerciali di Solaro, purché in regola con il pagamento dei tributi comunali e con la possibilità di offrire per il fasciatoio un luogo facilmente accessibile, idoneo all’uso e riscaldato. Possono candidarsi all’iscrizione all’albo anche altri soggetti gestori di spazi o luoghi aperti al pubblico, con le medesime caratteristiche sopra elencate.

Ai futuri concessionari sarà fatta richiesta di mantenere corretta igienizzazione e buono stato dell’attrezzatura.

L’obiettivo è proseguire con le iniziative di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie con bambini nella fascia 0-3 anni, alla vita sociale, economica e culturale della comunità promuovendo buone pratiche volte al sostegno dei bisogni di accudimento dei piccoli di casa.

L’iniziativa è stata curata dalla consigliera comunale con delega all’Infanzia Serena Nasta e dal consigliere comunale con delega al Commercio Davide Panetti: «Il fasciatoio installato in Comune è stato il primo passo verso un’idea di Solaro a misura di bambino, un’idea in cui crediamo molto. Una Solaro dove la famiglia sia sempre più incentivata ad uscire, a fare una passeggiata, una commissione senza la preoccupazione di non avere dei servizi essenziali per i propri bambini. La sinergia tra le nostre deleghe (Infanzia e Commercio) è nata proprio per andare incontro a queste esigenze e cercare di incentivare gli esercizi commerciali a diventare baby friendly.

Difficile da prevedere quando e dove il bebè chiederà di essere cambiato. Confidiamo che possano nascere tanti baby pit stop e per questo abbiamo pensato di dare la possibilità alle attività commerciali di posizionare un fasciatoio e ampliare la propria fascia d’utenza. Inoltre, ci piacerebbe che i luoghi baby friendly possano essere ben riconoscibili attraverso un adesivo, creando una sorta di mappa del paese per facilitare le famiglie con bimbi piccoli, sulla scia di quanto già realizzato».