MILANO – Vaccinazioni ai ragazzi, terzo richiamo del vaccino e variante indiana. i temi affrontati dall’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

Variante indiana e richiami invernali – “Ovviamente in un aeroporto non potevamo non parlare di misure precauzionali e della cosiddetta variante inglese. Per questo teniamo bene monitorata la situazione, sequenziando le varianti sia da India che da Bangladesh. Inoltre stiamo lavorando per i richiami invernali. Abbiamo già avuto riunioni e ne avremo delle altre perché le somministrazioni non passeranno più attraverso le Hub che torneranno alla loro attività abituale”.

Somministrazione 12/15 anni – Per quanto riguarda le somministrazioni alla fascia di età tra i 12 e i 15 anni Letizia Moratti ha anticipato che l’Aifa, “da quanto mi ha detto il ministro Speranza, dovrebbe dare la sua autorizzazione già da questa sera e noi stiamo lavorando naturalmente per mettere in sicurezza le scuole”.

(foto: Letizia Moratti oggi durante la sua visita all’aeroporto di Malpensa)

31052021