SARONNO – “Abbiamo superato le 24 mila vaccinazioni, e durante la settimana supereremo anche il traguardo delle 30 mila vaccinazioni fra prima e seconda dose. I saronnesi vaccinati sono circa 15 mila e 900, mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose sono 7528. Il nostro hub di via Parini “lavora” a pieno ritmo e, come previsto, vaccina anche cittadini non saronnesi”. A tracciare un bilancio dell’attività vaccinale il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi.

Che annuncia: “Le tre case di riposo saronnese restano covid free e sono riprese le visite dei parenti, non “liberalizzate” ma realizzate con protocolli in base a quanto il ministro alla Salute Roberto Speranza, ha disposto alcuni giorni fa. Le restrizioni previste comportano disagi ma sono dettate da ovvi motivi di sicurezza”.

31052021