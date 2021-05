Vigili del fuoco impegnati per il recupero di un serpentello

TRADATE / SARONNO – E’ arrivata la stagione dei “serpenti”: nei giorni scorsi un intervento alla periferia di Saronno dei vigili del fuoco per il recupero di uno di questi rettili, che era stato segnalato in zona condominiale; mentre nelle scorse ore il copione si è ripetuto a Tradate: alcuni cittadini hanno avvisato una biscia e non sapendo che fare hanno chiesto l’intervento dei pompieri, che l’hanno prontamente recuperata e poi liberata, sana e salva, in una zono boschiva.

Si tratta in generale di una specie autoctona e del tutto innocua, quella del “biacco“: possono raggiungere anche dimensioni non trascurabili e comunque non hanno veleno, ed anzi sono molto timidi, soltanto se messi alle strette possono mordere, per loro è l’estrema risorsa quando si sentono in pericolo. Ma sono utilissimo per l’ambiente, soprattutto perchè contengono la proliferazione dei topi. Per chi dovesse avvistarne uno, il suggerimento è quello di ignorarlo e lasciarlo proseguire per la sua strada.

