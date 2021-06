Aequos eccellenza saronnese che serve 1400 famiglie con sostenibilità, equità ed efficienza

SARONNO – Da dieci anni a Saronno c’è un progetto unico nel suo genere tanto interessante da diventare oggetto di tesi (una anche a Cambrige) e di studio anche all’estero per la capacità di rendere gli acquisti dei gruppi solidali d’acquisto e quindi per estensione quelli di tante famiglie solidali, equi, efficienti e sostenibili.

E’ Aequos una cooperativa di 46 gruppi di acquisto solidale (della provincia di Varese e limitrofe) nata con lo scopo operativo di portare ai Gas frutta e verdura di qualità: “Siamo nati nel 2010 – spiega il presidente Franco Ferrario – arrivando rapidamente a raddoppiare i volumi malgrado la nostra tipicità unica in Italia ma anche in Europa di non accettare soci individuali ma solo collettivi”.

Aequos serve stabilmente 1400 famiglie, 146 comuni in 6 Province e due Regioni. Ma al di là dei numeri cosa rende speciale Aequos: “Ha una filiera leggerissima che distribuisce 15/20 quintali di alimenti alla settimana portando avanti l’impegno per un mondo economico diverso più sostenibile, sodale ed equo. I produttori vengono pagati il giusto per garantire un prodotto di qualità che permetta un compenso dignitoso a tutti quelli che danno il loro contributo. Tutto è organizzato al meglio: acquisto e distribuito senza scarto e senza spreco”.

A Saronno l’attenzione per il mondo degli acquisti solidali è ormai parte della quotidianità per molte famiglie basti dire che ci sono 6 gas che operano sul territorio comunale. “Non si tratta solo di fare acquisti insieme ma di fare delle scelte di sostenibilità e di relazione per un mondo diverso”.

Aequos “che ha una grande attenzione anche al fatto che tutte le famiglie riescano a permettersi di mangiare in modo dignitoso ed equo quindi a prezzi accessibili e garantendo anche la biodiversità” ha superato anche la prova Covid: “All’inizio c’è stata grande preoccupazione molti dell’economia solidale si sono fermati per via dei vincoli e dei protocolli. Noi invece abbiamo trovato delle soluzioni perchè abbiamo creduto nel nostro modello era meno rischioso di andare a fare la coda al supermercato. Ci siamo impegnati basti dire che per spostare la merce in 146 comuni facevamo anche 200 lettere d’incarico alla settimana ma tutto ha funzionato al meglio. E non ci siamo mai fermati lavorando in assoluta sicurezza con zero contatti e in totale sicurezza”.

Per qualsiasi informazione su Aequos è disponibile il sito https://www.aequos.bio/