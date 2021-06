TURATE – ROVELLO PORRO Nell’ambito delle quotidiane attività dei militari della compagnia carabinieri di Cantù e finalizzata alla verifica della regolarità dei requisiti del reddito di cittadinanza, a seguito esito complessa e articolata attività d’indagine, i militari della stazione di Turate, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà un 68enne domiciliato in Rovello Porro.

La minuziosa indagine svolta dai militari ha permesso di accertare che l’uomo, nello scorso mese di maggio, ha messo in atto una truffa in danno dello Stato, ossia ha presentato un’irregolare istanza e dichiarazioni mendaci sui requisiti necessari per ottenere il reddito di cittadinanza. Così in modo fraudolento ha ottenuto l’erogazione del contributo: nello specifico ha dichiarato in maniera non veritiera la composizione del suo nucleo familiare.

Accertata la violazione i militari hanno recuperato tutto il materiale documentale fermato l’erogazione del reddito di cittadinanza e provveduto con i dovuti passi in sede penale e civile a carico dell’uomo a cui sono state comminate anche delle sanzione oltre ad essere chiamato a restituire quanto avuto indebitamente.