SARONNO – Novità da oggi, riaprono i ristoranti al chiuso ed è possibile bersi un caffè al bancone del bar: anche se la Lombardia per ora rimane nella Zona gialla dell’emergenza coronavirus, il calo dei nuovi contagi ed anche dei ricoveri ospedalieri ha indotto ad un ulteriore “allargamento” delle libertà concesse ai cittadini in questo periodo difficile.

Ristoranti dunque con servizio anche all’interno, sì a caffè o consumazione al bancone di bar e pub: ma sempre nel rispetto delle regole del distanziamento ed anti-covid. Resta il coprifuoco alle 23. Novità anche per gli sportivi, gli impianti all’aperto riaprono al pubblico (mercoledì in zona si gioca il turno infrasettimanale di softball) con una capienza massima del 25 per cento degli impianti e comunque non più di 1000 spettatori.

