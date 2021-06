TURATE – Elisoccorso in azione oggi alle 16.30: l’hanno visto planare alla periferia nord saronnese molti cittadini. Stava atterrano nei pressi dell’ex statale Varesina nella zona al confine fra Gerenzano e Turate, per un incidente stradale avvenuto sul territorio di quest’ultimo comune, nei pressi della intersezione fra l’ex statale e la turatese via Varese.

Sul posto sono arrivati per primi i soccorritori della Croce rossa di Saronno con i carabinieri della Compagnia di Cantù ed i vigili del fuoco: a restare ferito un motociclista di 32 anni, dopo lo scontro con una automobile. Il ragazzo si è comunque presto ripreso, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno subito avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro, ed hanno eseguito tutti i rilievi dell’incidente.

(foto: elisoccorso in servizio nella zona)

01062021