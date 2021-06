La casa delle api è in stazione a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – “La casa delle api a Caronno Pertusella: con la fioritura delle essenze violacee, messe a dimora in piazza Pertini e non solo, sono arrivate le api che in diverse decine si alimentano di polline e nettare offerti loro dai fiori”. Lo fa notare l’assessore comunale Walter Milanesi, che ha seguito questo progetto.

Prosegue Milanesi: “E’ stata una scelta azzeccata che dimostra l’attenzione di questa amministrazione nei confronti degli insetti impollinatori, in perfetta coerenza e sintonia con la giornata delle api che è stata celebrata, a livello internazionale proprio pochi giorni fa”.

Analoghe iniziative per “aiutare” le api, la cui presenza a livello mondiale appare in preoccupante calo, sono state avviate anche da altri Comune, nella zona e non solo. Come ad esempio nel limitrofo comasco a Locate Varesino.

(foto: le essenze che sono state piantumate dall’Amministrazione civica nei pressi della stazione. Si tratta di fiori che favoriscono l’attività delle api)

