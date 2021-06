SARONNO / UBOLDO – Due incidenti oggi sulle strade del Saronnese. A Uboldo alle 12.30 in via Dell’Acqua intervento di carabinieri, vigili del fuoco, dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno e dell’automedica proveniente da Como dopo il tamponamento fra due automobili. Una persona, un uomo di 45 anni, ha avuto bisogno di cure mediche ma le sue condizioni al momento del ricovero all’ospedale di Saronno non sono apparse preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

A Saronno alle 7.55 intervento dei carabinieri della Compagnia cittadina, polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno in piazzale Santuario dopo lo scontro fra un’automobile ed un ciclomotore. Il motociclista è stato sbalzato a terra ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere visitato e per le cure del caso. Si tratta di un 15enne, non ha riportato gravi conseguenze.

(foto archivio: forze dell’ordine in piazzale Santuario di Saronno)

