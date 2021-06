SARONNO – Molti impegni, lo scorso fine settimana, per il settore giovanile del Softball Club Saronno.

Prima vittoria in campionato per la Under18 nerazzurra che vince in trasferta a Bovisio con un risultato schiacciante (manifesta al sesto inning). Ecco le parole del manager nerazzurro Diego Boccato: “A prescindere dal risultato, la prestazione ha mostrato una buona crescita delle ragazze sia in attacco, con ottime battute, che in difesa, con la giusta concentrazione nei vari momenti di gioco. Continuiamo così.”